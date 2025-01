Welche Vor- und Nachteile die Stadt für Wildtiere hat

Demnach stellten Katzen die größte Bedrohung für die Nager dar; im Wald zählen vor allem Habicht und Baummarder zu den Feinden. Dagegen hatten die städtischen Beutegreifer, allen voran der weit verbreitete Steinmarder, kaum Einfluss auf das Verhalten der tagaktiven Gleithörnchen; die Räuber sind nachtaktiv. Auch Hunde stressten Eichhörnchen selten; die Vierbeiner waren meist an der Seite des Menschen unterwegs – und können nicht klettern.

Als Faustformel dabei gilt: Generalisten , die unterschiedliche Nahrungsquellen nützen können, etablieren sich in Parks, um Bäume und auf begrünten Dächern eher als Spezialisten , die heikle Fresser sind. Das Wiener Nachtpfauenauge, dessen Raupen auf Obstbäume angewiesen sind, bestätigt als eine Ausnahme diese Regel.

„Neben Eichhörnchen gibt es eine erhebliche Anzahl an Arten, die im urbanen Bereich gut zurecht kommen“, erklärt Richard Zink, Projektleiter von StadtWildTiere der Vetmeduni Wien , und verweist auf Füchse, Krähen, Falter und den Karpfenfisch Giebel. Von den Grün- und Wasserflächen in mitteleuropäischen Städten, die tendenziell vergrößert werden, profitieren auch Tiere.

„Die Stadt kann natürliche Lebensräume wie z.B. Moore in keinem Fall ersetzen“, sagt Zink, der auch die Vogelwarte der Vetmeduni in Seebarn leitet. In den Häuserschluchten kommen mit Feldhase bis Wildschwein kaum bedrohte Arten vor.

Verkehr, Glasscheiben und Verschmutzung gefährden Fuchs, Vogel und Insekt

Dabei sind die tierischen Städter auf der Suche nach Futter und Partnern durchaus Gefahren ausgesetzt. So sterben Füchse im Straßenverkehr viel eher als Artgenossen im Wald und auf dem Feld. Amseln und Stare, sonst im freien Flug, kollidieren hier an Glasscheiben. Insekten, die sich von künstlicher Beleuchtung angezogen fühlen, flattern bis zum Tod durch Erschöpfung oder Fressfeinde um die Lichtquelle. Nicht zuletzt belasten Luft- und Umweltverschmutzung Tiere aller Art.