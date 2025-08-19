Seltene Begegnung: Elch Emil erkundet das Weinviertel

"Unglaublich." Mit diesem Wort wird die Sichtung eines besonderen Tieres im Weinviertel auf Social-Media oft kommentiert: Ein Elch ist im Weinviertel auf Wanderschaft. Das Tier wurde am Montag zwischen Poysdorf und Großkrut im Bezirk Mistelbach gesichtet. In den sozialen Medien wurde Elch Emil schnell zum Star, viele Fotos und Videos wurden gepostet.

Am Dienstag wurde es bei einem Wirtschaftspark in Mistelbach gesehen, sagte ein Polizeisprecher laut APA. Der Elch ist kein Unbekannter: Er dürfte aus Polen kommen und über Tschechien - dort wurde ihm der Name Emil gegeben - nach Niederösterreich gewandert sein, wie auch mehrere Medien berichteten. Es sei „äußerst selten“, dass ein Elch in Niederösterreich gesichtet wird, sagte der Mistelbacher Bezirksjägermeister Christian Oberenzer, wie die APA berichtet.

Elche gehören zur Familie der Hirsche und leben normalerweise als Einzelgänger. Erwachsene Tiere können mehr als zwei Meter hoch werden. Männliche Exemplare können ein Gewicht von mehr als 500 Kilo erreichen.