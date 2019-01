Besuch aus dem hohen Norden: Die Elche kommen zurück

Riesenelch in der Fotofalle

Zu den natürlichen Feinden der Elche, die in Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika leben, zählen Wölfe, Bären und je nach Lebensraum auch Pumas. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft sie als „nicht gefährdet“ ein. Wie Knochenfunde zeigen, waren sie nach der Eiszeit auch in Tirol heimisch. Am 28. Oktober 1951 entdeckte der Bergführer und Höhlenforscher Toni Gaugg am Eingang zum Karwendelgebirge ein Elchskelett.

Vor fünf Jahren ist ein Riesenelch im Bezirk Melk in eine Fotofalle eines Revierjägers getappt. Das Bild von der Seite zeigt in unverwechselbarer Weise das Geweih und den zottigen Kinnbart des Nomaden. Elchsichtungen sind in Niederösterreich mittlerweile keine Seltenheit mehr. In Dorfstetten im Yspertal wurde eine Elchkuh samt Kalb fotografiert. „Die Elche wandern eigentlich schon seit tausenden Jahren hier, aber aufgrund des Eisernen Vorhangs haben sie das eine Zeit lang nicht mehr können“, erklärt Jäger Hannes Sandler.