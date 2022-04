Einmal Bahnhof und retour: Eine App macht’s möglich

Hohe Spritpreise, das neue Parkpickerl in Wien und volle Parkhäuser bei den Bahnhöfen – fürwahr, das Leben ist für Pendler aus dem Wiener Umland in den letzten Monaten nicht bequemer geworden. Nun wartet man in Korneuburg mit einem Pilotprojekt auf: Mittels einer App können Fahrgemeinschaften gegründet werden. Um einen Parkplatz beim Korneuburger Bahnhof braucht man sich keine Sorgen zu machen; ab dem heutigen Montag stehen fünf Stellplätze für die Fahrgemeinschaften zur Verfügung.

Wer teilnehmen will, lädt die „ummadum“-App auf sein Smartphone und tritt der „nahallo“-Community mit dem Code Z53BMFU bei. Dann kann man die Funktion „Ridesharing“ und ein Datum auswählen. Mit dem „+“-Symbol können Fahrten angeboten oder Mitfahrmöglichkeiten gesucht werden.

In der „nahallo“-Community erhalten Fahrer und Mitfahrer für unterschiedliche Leistungen Punkte. Jedes Community-Mitglied hält ein gewisses Mobilitätsbudget. Mit den Punkten aus dem Mobilitätsbudget können dann Pendlerfahrten bezahlt werden. Zudem gibt es Vorteile bei teilnehmenden Geschäften und Partnern.

In der P-&-R-Anlage Korneuburg können „nahallo“-Fahrgemeinschaften einen der fünf Parkplätzen kostenlos buchen, natürlich sofern diese noch verfügbar sind. „Die Stellplätze sind dann den ganzen Tag reserviert, was die Anfahrt morgens umso entspannter macht“, sagt ÖVP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.