Eine Kurstadt wird zur Krimi-Kulisse

In Bad Vöslau wohnt er zwar erst seit 2013, seine neue und mittlerweile sehr geliebte Heimatstadt hat Norbert Ruhrhofer nun aber zu literarischen Ehren kommen lassen – und zwar zu mörderischen. Die Kurstadt spielt nämlich eine zentrale Rolle in Ruhrhofers erstem Krimi, in dem er reale Schauplätze mit der fiktiven Handlung verbindet.

Bad Vöslau ist zu einem großen Teil auch „schuld daran“, dass der gebürtige Wiener sein Buch nun präsentieren kann. „Zu schreiben war seit 20 Jahren mein Wunsch, mir fehlten nur immer die Zeit und der Zugang. Jetzt habe ich hier die Muße dafür gefunden“, erzählt er über sein Erstlingswerk.

„Mord in Bad Vöslau“ nennt sich der „Speckgürtel-Krimi“. Ermittelt wird hier nicht von einem knallharten Privatdetektiv oder einem desillusionierten Kommissar, sondern von einem Ehepaar. Willi Pokorny träumt seit seiner Kindheit davon, Polizist zu werden, doch die Leidenschaft für gutes Essen in Kombination mit dem Lebensmotto „Sport ist Mord“ ließen ihn mehrfach an der Aufnahmeprüfung scheitern. Seine Frau Toni ist ganz im Gegensatz dazu ein Fitness- und Gesundheitsfreak. Bei allen Reibereien sind die Pokornys ein unschlagbares Team. „Ich habe da ein bisschen an die TV-Krimiserie ,Hart aber herzlich‘ gedacht“, erzählt Ruhrhofer über seine Krimi-Helden.

In ihrem ersten Fall gehen die Pokornys einem Todesfall beim Bad Vöslauer Kurstadtlauf (den es natürlich wirklich gibt – den Lauf, nicht den Toten) nach. Ein herzkranker Mann liegt leblos neben seinem Rollstuhl. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus, doch nicht nur Willi Pokorny hat Zweifel daran. Gemeinsam mit Ehefrau Toni und der schrulligen Frau Katzinger begibt er sich auf Mörderjagd – und stolpert schon bald über weitere Leichen.