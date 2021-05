Ein „Veltliner Spritzer" zum Schmökern

Baumüller arbeitete jahrelang als Werbetexter; 2005 veröffentlichte er seinen ersten Roman „Die Essigmutter“. 2017 startete er mit „Veltliner-Leich“ die Abenteuer von Hemma Thom. Es folgten nach „Veltliner-Rausch“ und „Veltliner-Schädel“ nun eben „Veltliner Spritzer“.

Dass der Autor trotz seiner Herkunft lieber Wein als Most trinkt, ist nach der Wahl dieser Titel keine große Überraschung. „Und natürlich ist mir der Grüne Veltliner am liebsten“, gesteht Baumüller, „das ist der ehrlichste aller Weine.“

Er nimmt's mit Humor

Auch wenn das Buch so ernste Themen wie die Integration von Migranten in einer ländlichen Gemeinde sowie Mord und Totschlag aufgreift, ist es ihm doch wichtig, „etwas Skurriles und ein wenig Humor in die Ernsthaftigkeit zu bringen“, betont Baumüller.

So wird die leichtgläubige Hauptprotagonistin Hemma Thom aufgrund eines blauen Auges, das sie sich einmal im Suff zugezogen hatte, spöttisch „Hämatom“ gerufen. Trotzdem gelingt es ihr immer wieder, mithilfe ihres heimlichen Verehrers, dem Polizeichef Hubert, und ihrem guten Draht zur Himmelmutter, Licht ins Dunkel der Fälle zu bringen.

„Mehr verrate ich jetzt aber nicht“, beendet Baumüller das Gespräch.