Mödlings Bürgermeister lässt in seinem Krimi Mountainbiker sterben

Ein weiteres Buch ist bereits in Arbeit. „Die ersten 100 Seiten habe ich schon“, verrät Hintner. Seinen Stil beschreibt er selbst als „schnörkellos“. Der Krimi mit 140 Seiten sei in wenigen Stunden zu lesen. Denn: „Ich mag Längen und unnötige Füllwörter nicht. Das betrifft auch politische Reden. Ich will schnell auf den Punkt kommen.“

Zeit zum Schreiben finde er vor allem im Urlaub, aber auch in unterschiedlicher Intensität in seiner Freizeit. „Manchmal ein Kapitel auf einmal, dann wieder wochenlang gar nicht.“ Und: „Schreiben ist für mich Entspannung. Vielleicht auch eine Art Therapie“, sagt er. Lesen ebenfalls, wie er betont: „In den Urlaub nehme ich 5 bis 8 Bücher mit. Aber bevorzugt leichte Lektüre, die ich dann auch gerne am Urlaubsort zurücklasse.“ Und er bricht eine Lanze für das gedruckte Wort: „Papier ist für mich etwas Sinnliches. Ich lese nicht gerne am Bildschirm. Bücher und Zeitungen sind mir wichtig.“