Eine Eiche um 4.783,06 Euro

Exakt 4.783,06 Euro – so viel wurde für eine Eiche bei der Laubholzversteigerung in Heiligenkreuz (Bezirk Baden) auf den Tisch gelegt. Der rund 130 Jahre alte Baum aus dem Mostviertel war damit das Höchstgebot. Aber auch die übrigen Gebote hatten es in sich.

„Die Laubholzversteigerung ist ein absolutes Highlight für bäuerliche Waldbesitzer. Besonders kleinen Betrieben bietet sich hier die Möglichkeit, für außergewöhnliche Qualität gute Preise zu erzielen“, betonte Andrea Wagner, Vizepräsidentin der NÖ Landwirtschaftskammer. Und gute Preise, deutlich über dem langjährigen Durchschnitt wurden tatsächlich erzielt. „79 Stämme haben einen Festmeterpreis von mehr als 1.000 Euro erzielt“, betonte Franz Fischer, Obmann des NÖ Waldverbandes. Das höchste Gebot pro Festmeter erhielt übrigens eine Schwarznuss mit 2.016 Euro.