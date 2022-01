Spannende Einblicke: Modernste Technik im Stadtarchiv in Baden

Unzählige Akten, Baupläne, Fotos, Bücher und andere Dokumente beherbergt das Badener Stadtarchiv. Sie füllen 64 Laufmeter an Regalen. Die historische Bandbreite reicht von Schriftstücken aus dem 13. Jahrhundert bis zu den neuesten Bebauungsplänen. Aber obwohl das Archiv im ehrwürdigen Rollettmuseum beherbergt ist, stimmt das Bild vom verstaubten, altertümlichen Archiv nicht. In Baden kommt nun als einer der ersten Gemeinden sogar modernste Technik bei der Archivierung zum Einsatz.

„Wir sammeln, was in Zukunft Vergangenheit ist“, betont Archivleiterin Ulrike Scholda. Aufgabe und Herausforderung sei es, diese Zeitzeugen auch in Zukunft zugänglich zu machen. Erstaunlicherweise sind es weniger die besonders alten, wertvollen Stücke der Sammlung. „Alte Pergamente oder historische Schwarz-Weiß-Fotos halten sehr lange und sind ohne Probleme lesbar. Aber mit Daten auf Floppy-Disc etwa schaut das ganz anders aus. Auch Ausdrucke verblassen oft relativ rasch“, erklärt Scholda.