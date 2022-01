NÖ: Das Jahr 2022 steht ganz im Zeichen des Landesjubiläums

Es waren lange Verhandlungen notwendig, um die Jahrhunderte gemeinsamer Geschichte zu beenden. Am 30. November 1920 erhielt Niederösterreich eine Landesverfassung, die die Grundlage zur Bildung eines Bundeslandes wurde. Auch Wien wurde ein eigenes Bundesland. Ende Dezember 1921 wurde ein Trennungsgesetz verabschiedet, das am 1. Jänner 1922 in Kraft trat.