Ein Schwerverletzter nach Frontalcrash gegen Firmengebäude

Der Unfall ereignete sich auf der B21b im Bereich des Flugplatzes. Augenzeugen beobachteten, wie der Wagen zuerst gegen ein parkendes Auto und dann wuchtig in das Gebäude fuhr. Als die Feuerwehr kurze Zeit später am Unfallort eintraf, befand sich das Unfallopfer noch im völlig deformierten Wagen. Mithilfe von schweren Bergegräten wurde der Verunglückte aus dem Wrack geschnitten. Das Notarztteam betreute ihn während der Arbeiten bereits medizinisch. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Notarztwagen in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Nach der Menschenrettung übernahm die Feuerwehr noch die Aufräumarbeiten.