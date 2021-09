Lehrerin als Rohdiamant an der Staffelei

Das Talent ist ihr in die Wiege gelegt, schwärmen Beobachter der Kunstszene. Eine junge Wiener Neustädter Lehrerin macht mit ihren farbenprächtigen Bildern von sich reden. Laura Schindler gilt als Rohdiamant, was die Malerei anbelangt.

Als die 30-Jährige vor wenigen Tagen ein übergroßes Porträt des legendären US-Rappers Dr. Dre an die Wand des Szeneclubs Zweiraum in Wiener Neustadt pinselte, überschlugen sich die Reaktionen der Instagram-Community. Der Beifall für das ausdrucksstarke Werk ist riesig. Was vielen bis dahin verborgen geblieben ist: Die Künstlerin hat bereits in der Vergangenheit mit ihrer Malerei für Aufsehen gesorgt. „Malen und Zeichnen begleitet mich seit meiner Kindheit“. Während ihrer Schulzeit im BG Babenbergerring in Wiener Neustadt hatte sie das Glück, von engagierten Kunst-Lehrern begleitet zu werden. „Mir wurde viel beigebracht und ich wurde gefordert und gefördert“, sagt Laura Schindler.