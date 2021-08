„Happy people, celebrate good times“ – „feiert das Leben“ – am traumhaften Sandstrand der griechischen Insel Koroni Peloponnes gelingt das besonders gut. „Get up on the dance floor and have a real good time“, geht es weiter im Song. Die Stimme dahinter kennen vor allem Castingshow-Liebhaber: Es ist Anita Stelzl alias Niddl. Die heute 44-Jährige stand 2003 bei der ersten Starmania-Staffel auf der Bühne und verpasste nur knapp den Einzug ins Staffel-Finale; sie schied gegen Christina Stürmer aus.

Auch der Gitarrist ist kein Unbekannter, ihn kennt man allerdings als Maler und Künstler: Voka verschrieb sich dem „Spontanrealismus“, unter dem er „die wiederentdeckte Ernsthaftigkeit in der zeitgenössischen Kunst verstanden wissen will“, erklärt er dem KURIER. Seine Neuinterpretationen klassischer Motive finden sich in Sammlungen rund um den Globus wieder und wurden auf Ausstellungen in Florida, England, Moskau und der EU gezeigt.