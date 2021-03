Nachwuchsmusiker Lenard Luis veröffentlichte erstes Musikvideo

„Music is the literature of the heart; it commences where speech ends.“ – „Musik ist die Literatur des Herzens, sie beginnt da, wo Sprache endet.“ Das Zitat des französischen Romantikers Alphonse de Lamartine ist Lenard Luis’ Lebensmotto: „Ich verpack meine Gefühle in Musik. So versuche ich auszudrücken, was in mir vorgeht.“

Im Sommer des Vorjahres veröffentlichte der Nachwuchsmusiker aus Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) seinen ersten selbst geschriebenen Song, „Time Flies“. Vor Kurzem folgte die zweite Ballade: „Take Me Away“ – inklusive Musikvideo.