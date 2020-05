Das flüssige Gold der Götter

Die Qualität ihres Produkts steht für die Puchbergerin Selina Vogl (23) an erster Stelle. Das sei ihr von klein auf mitgegeben worden – und das wolle sie auch jetzt in der Marke Liokala weiterleben. Liokala setzt sich aus dem Anagramm von „oil“ (lio) und dem griechischen Wort „kala“ (gut) zusammen und steht für das native Olivenöl, das am familieneigenen Olivenhain im griechischen Koroni am Peloponnes produziert wird.

Dort haben die Eltern der 23-Jährigen seit einigen Jahren ein Haus. Ihr Vater, der für seinen Spontanrealismus bekannte Künstler Voka, hat dort ein Sommeratelier – im Garten stehen die Olivenbäume.

„Das Geschenk der Götter“ hat es Selina Vogl schon als Kind angetan. „Ich bin quasi in Koroni aufgewachsen. Schon von klein an war ich mit der griechischen Tradition vertraut und habe das Essen und das Olivenöl geliebt“, schildert die IBWL-Studentin.

Die Olivenöl-Kanister vom Lieblings-Bio-Bauern, die jedes Jahr für den Eigenverbrauch mit nach Österreich genommen wurden, gehörten für sie dazu. Bald folgte die eigene Produktion. „Gemeinsam mit unserem befreundeten Biobauern pflegen und ernten wir die Oliven und produzieren so seit Jahren unser eigenes Olivenöl“, erzählt Vogl.