Ein Ninja für die Turtles

„Hallo“ und „Grüß Gott“ tönt es, wenn man sich dem Schildkrötengnadenhof in Seebarn am Wagram (Bezirk Tulln) nähert. Was klingt wie eine höfliche Altherren-Runde sind tatsächlich Graupapageien, die Stimmen von Menschen imitieren und von Markus Putzgruber auf seinem 2.800 Quadratmeter großen Areal gehalten werden.

Neben den Vögeln wohnen bei ihm aber in erster Linie Schildkröten. Um die 500 sind es mittlerweile, mittendrin aber auch abgegebene Kaninchen, Igel, Vogelspinnen oder die gesund gepflegte Krähe Charly. Der Hof besteht seit 2013 und läuft unter dem Verein „RespekTurtle“, doch Putzgruber beschäftigt sich schon viel länger mit Tierschutz. Er gehört zu jenen Menschen, die nicht wegsehen können, wenn Tiere leiden müssen. „Meine erste Schlägerei hatte ich in der Hauptschule, weil andere Burschen Ameisen angezündet haben“, sagt er im Gespräch mit dem KURIER.

Als sein Herz für Tiere bereits größer war als der Garten rund um sein Haus, war klar, dass er mehr Flächen braucht. Nach langen Bemühungen konnte er im Vorjahr ein Grundstück auf der anderen Seite der Straße zukaufen, wo neuer Lebensraum für die Tiere entstanden ist. Überwinterungsgebäude, Papageienhaus und Teiche baute der ehemalige Zimmermann größtenteils selbst.