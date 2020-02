Drei Meter lang, eine Tonne schwer: Eine Schildkröte der fossilen Art

Halswender statt Halsberger

An neuen Fundorten in Venezuela und Kolumbien haben Forschende der UZH nun außergewöhnliche Fossilienfunde gemacht. "Die beiden Panzertypen zeigen, dass es bei Stupendemys zwei Geschlechter gab: Männchen mit gehörnten und Weibchen mit hornlosen Panzern", sagt Sanchez. Es handelt sich um das erste Beispiel bei den sogenannten Halswender-Schildkröten, bei dem sich männliche und weibliche Individuen anhand der Hörner am Panzer unterscheiden. Halswender-Schildkröten sind eine der beiden großen Gruppen von Schildkröten. Sie ziehen ihren Kopf nicht in den Panzer zurück, sondern legen ihn seitlich darunter.