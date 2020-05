Schildkröten sind anspruchsvolle Haustiere

"Zu Beginn der 40er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, also am Beginn des schrecklichen Krieges, gelangte eine griechische Landschildkröte in den damaligen Haushalt meiner späteren Schwiegermutter, in der Nähe von Stockerau. Genaue Angaben zum Zeitpunkt konnte sie nicht machen, da sie damals selbst noch ein Kind war. Die Schildkröte wurde jedenfalls von einem Kriegsgefangenen mitgebracht. Sie wurde auf den Namen „Lisi“ getauft.

Nachdem meine Schwiegermutter geheiratet hatte, kamen im Laufe der Jahre insgesamt sechs Kinder (5 Mädchen und ein Bub) zur Welt. Diese wuchsen allesamt mit Lisi auf und sie stand bei allen immer Mittelpunkt. Sie hat einen eigenen Verschlag im Garten, begeht seitdem jedes Jahr ihren verdienten Winterschlaf und wacht jedes Jahr wieder auf.

Nach dem Winterschlaf hat sie immer sehr wenig Appetit, bis zur Eiablage in ihrem Sandnest. Danach überkommt sie immer ein Riesenhunger und sie delektiert sich dann meistens an einer reifen Banane. Auch bei den später zur Familie hinzukommenden Personen (5 Schwiegersöhne, 1 Schwiegertochter und 10 Enkelkindern) stand Lisi bei den zahlreichen Besuchen immer im Mittelpunkt.

Die absolute Bezugsperson war jedoch immer meine Schwiegermutter. Auf deren Zuruf reagierte sie stets. Als die Schwiegermutter voriges Jahr infolge ihres Alters von fast 88 Jahren die Pflege abgab, übersiedelte Lisi zwei Häuser weiter, in den Garten des Sohnes, und bekam eine neuen wunderschönen Verschlag. Dort bewohnt sie bei Bedarf eine komfortable Hütte, wo sie sich im Heu verkriechen kann. Die Pflege wurde ab diesem Zeitpunkt vom jüngsten Enkel (dem 12 Jahre alten Jakob) übernommen, welche dieser mit Begeisterung wahrnimmt.

Er hatte voriges Jahr sein erstes großes Erfolgserlebnis, als Lisi zahlreiche Eier legte. Heuer steht die Eiablage noch bevor. Sie fühlt sich auch in der neuen Umgebung sichtlich wohl, und wir alle hoffen noch auf viele Jahre mit unserer Lisi.

PS.: Lisi hat in ihren weit über 70 Lebensjahren noch nie einen Arzt gebraucht."