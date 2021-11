Ein Jahrgang, der sich Zeit ließ und Spaß macht

„Leseschluss war erst vorige Woche, das ist schon sehr spät, aber wenn die Witterung passt, muss man das ausnutzen“, sagt Wolfgang Hagn und fügt gleich hinzu: „Das ist ein sehr guter Jahrgang“. Der Winzer aus Mailberg (Bezirk Hollabrunn) ist einer, der es wissen muss. Wurde der Familienbetrieb, den er gemeinsam mit Cousin Leo Hagn leitet, heuer doch zu Niederösterreichs Weingut des Jahres gekürt – insgesamt bereits zum sechsten Mal.

Generell ist im Weinjahr 2021 in den Rieden einiges mit einer gewissen Verspätung abgelaufen – was aber nicht schlecht ist, so Wolfgang Hagn. „Die Blüte war heuer erst im Juni, also auch später dran“. Auf die kühle Witterung im Mai ließ ab Juni Wärme die Trauben reifen. Die Niederschläge im Sommer und die vielen Sonnenstunden, vor allem im Herbst, waren ebenfalls nicht von Nachteil. „Wir müssen uns der Witterung anpassen, Wein wächst eben in der Natur. Jedes Jahr ist anders, das ist aber auch das Schöne am Wein“, sagt Hagn. Und auch wenn Hagel im Juni die Stimmung trübte, passten die Erntebedingungen schon gut. Weil es ein kühlerer Jahrgang war, konnte man bei jeder Sorte auf eine gute Reife warten.