Ein Präsident zum Zuprosten

Vor allem international sei es auch sinnvoll, Wein aus Niederösterreich als solchen anzupreisen und zu vermarkten. Derzeit gibt es neun „Regionale Weinkomitees“ in NÖ und jedes macht Werbung für sich. „Den Regionen soll nichts weggenommen werden“, betont Zöchmann, aber das Weinland NÖ soll stärker ins Bewusstsein der Konsumenten rücken. In Kombination mit den kulturellen oder kulinarischen Angeboten des Landes. Am besten mittels einer neuen Organisation, Arbeitsname „Wein NÖ“. Die Stärke der NÖ-Weinregionen liege in ihrer Vielfalt und gerade diese soll vermarktet werden. Und zwar gemeinsam. „Ich will, dass sich unsere Winzerinnen und Winzer gehört fühlen und in die Arbeit des Weinbauverbandes noch intensiver eingebunden werden“.

Verstärkte Aufmerksamkeit kann der Weinbau gut gebrauchen, setzte das Corona-Jahr 2020 den Winzern doch stark zu. „Vor allem die Gastronomie geht massiv ab“, sagt Zöchmann. Da gab es Einbußen von bis zu 75 Prozent. Im Einzelhandel und im Ab-Hof-Verkauf hingegen konnte sogar ein Umsatz-Plus erzielt werden. „Es tut mir auch um den Jahrgang 2019 leid. Der war riesig, konnte aber nicht entsprechend präsentiert werden“, so Zöchmann. Man habe aber das Beste aus der Situation gemacht, die Landesweinprämierung etwa wurde trotzdem durchgezogen, die Sieger wurden aber eben Corona-bedingt nicht im Rahmen einer großen Gala, sondern online präsentiert. „Wir hoffen, dass es heuer besser wird, die Landesweinprämierung wurde jedenfalls schon Richtung Sommer verschoben“, sagt Zöchmann. Auch Aktionen wie Online-Weinverkostungen zeigen die Kreativität der Winzer.