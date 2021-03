Ein Abschiebeflug mit weitreichenden Folgen

Rassistische Praxis

Dem steht die Meinung der Aktivisten des Bündnis „Bleiberecht für alle“ konträr gegenüber. Der Groll der Aktivisten richtet sich nicht nur gegen die „fehlenden humanitären Werte der türkis-grünen Regierung“, sondern gegen viel mehr: „Wir machen auch die Fluggesellschaften für diese rassistische Praxis sowie Flughäfen als Orte der Klimazerstörung verantwortlich. Jede Fluglinie und sogar die Crew an Bord hätte die Möglichkeit, nicht an solchen Abschiebungen mitzuwirken und damit ein Zeichen der Solidarität zu setzen“, sagt Aktivistin Mara Lund. Die Abschiebung von Menschen in das „derzeit gefährlichste Land der Welt“ sei unverantwortlich.

Nachdem die Polizei die Kundgebung am Mittwochnachmittag nach Stunden aufgelöst hatte, versuchten Aktivisten am Abend nochmals, auf das Flughafengelände zu gelangen und den geplanten Charterflug zu blockieren. Das wurde durch einen weiteren Polizeieinsatz unterbunden. Die von Schweden organisierte Charteroperation der EU-Grenzschutz-Truppe Frontex fand schließlich wie geplant statt. Die Maschine landete Donnerstagfrüh in Kabul. Dabei wurden 29 afghanische Staatsangehörige rückgeführt, davon 15 aus Österreich, 8 aus Schweden, 3 aus Ungarn, 2 aus Rumänien und eine Person aus Bulgarien.