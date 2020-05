Ehrenmord mit Ansage: Bilder des Leichnams verschickt

Familie attackiert

Laut Anklage war Gökhan Y. selbst am Scheitern seiner Ehe schuld. Seit er 2009 mit seiner Frau nach Österreich immigrierte, kam es zu zahlreichen gewaltvollen Übergriffen in der Familie gegen die Frau und auch die Kinder. Seit 2011 gab es mehrere Anzeigen, Prozesse, Betretungsverbote und diversionell erledigte Verfahren, weil er seine Ehefrau würgte und schlug. Auch wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung gegen die Stieftochter wurde er verurteilt. Eine bereits eingebrachte Scheidungsklage zog die Ehefrau aber wieder zurück.

Weil die Ehe zerrüttet war, warf Gökhan Y. laut Anklage und Zeugenaussagen ein Auge auf andere Frauen. Er dürfte sich heimlich in Wien mit einer Liebschaft getroffen haben. Außerdem stellte er einer Reinigungskraft in der Pizzeria nach. Diese ließ ihn aber abblitzen.

Als die Ehefrau von Gökhan Y. von den Frauengeschichten ihres Mannes erfuhr, eskalierte die Lage. Der Türke bezichtigte seinen Freund, ihn verraten und hintergangen zu haben. Er befürchtete, sein Freund und Geschäftspartner Hasan Ö., dem er immer vertraut hatte, könnte einen Keil in seine Ehe treiben. Die Wut intensivierte sich zunehmend, heißt es in der Anklage.

Auf der Fahrt in die Pizzeria am 20. Jänner fasste der 31-Jährige den Plan, seinen Partner zu töten. Er zeichnete mit dem Handy eine Sprachnachricht auf, in der er mehrmals ankündigte, den Kontrahenten wegen seiner zutiefst gekränkten Ehre umzubringen. Die Botschaft verschickte er in seinem Umfeld.