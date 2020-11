Ehemaliger Asylwerber kauft „sein“ Flüchtlingsheim

Jetzt möchte er etwas zurückgeben. „Eigentlich würde ich viel mehr Wohnungen an sozial Benachteiligte vermieten wollen“, das sei aber im Moment nicht möglich, er musste sich einen „sehr hohen Kredit“ aufnehmen, der zurückbezahlt werden muss. In wenigen Tagen will er mit der Sanierung anfangen, er hofft, dass Anfang nächsten Jahres die ersten Mieter einziehen können. Drei Familien, darunter auch Pater Karl Helmreich, der das Haus einst kaufte und an die Diakonie verschenkte, wohnen momentan im Laura-Gatner-Haus. Es soll auch weiterhin ihr Zuhause bleiben.

„Ich möchte wie Otto Tausig Menschen unterstützen“, erklärt Singh, weswegen er auch in Indien begonnen hat Kindern eine Ausbildung zu finanzieren, damit sie „gar nicht erst flüchten müssen“. Aber auch in Österreich möchte er seine Erfahrungen nutzen, um die „Menschen auf den richtigen Weg zu bringen und Integration voranzutreiben“.