Drogenrausch: Zum "Einkaufen" mit Pkw in Supermarkt gedonnert

Ein 21-Jähriger aus Wien-Donaustadt hat in der Nacht auf Dienstag im Raum St. Pölten einen filmreifen Auftritt hingelegt. Im Drogenrausch stahl der junge Mann einen Pkw samt Anhänger und krachte damit in Obergrafendorf rückwärts ins Foyer eines Supermarktes.

Er besorgte sich in dem Laden noch eine Jause. Wenig später entdeckten ihn Beamte schwer benommen am Steuer des Fahrzeugs. Der Amokfahrer wurde vorläufig festgenommen.

Laut Erhebungen der Polizei soll der 21-Jährige den Family-Van im Stadtgebiet von St. Pölten unbefugt in Gebrauch genommen haben. In weiterer Folge dürfte er auf den Pkw gestohlene Kennzeichen montiert und anschließend mit dem Fahrzeug geflüchtet sein. "Im Ortsgebiet von Obergrafendorf hat er dann gegen 05.20 Uhr mit dem Pkw rückwärts in das Foyer eines Supermarktes geschoben, wo er in weiterer Folge Lebensmittel entwendet hat", erklärt ein Sprecher der nö. Landespolizeidirektion.