Drogen am Steuer: „Polizisten sollen nicht den Ärztemangel ausgleichen“

In zwei Punkten sind sich zumindest alle Beteiligten einig: Der Kampf gegen Drogen am Steuer muss intensiviert werden. Und die aktuelle Lage ist nicht zufriedenstellend, beweistechnisch ist die Polizei noch ein wenig in der Steinzeit. Doch die Pläne von Verkehrsminister Norbert Hofer und Herbert Kickl (beide FPÖ) kommen nun zunehmend in die Kritik.

Derzeit ist es so, dass bei Planquadraten der Polizei (vor allem in den Städten) ein Amtsarzt vor Ort ist, um Beeinträchtigungen feststellen zu können. Dieser führt diverse Tests durch. Wenn sich der Verdacht erhärtet, wird dem Probanden angeboten, einen Urintest zu absolvieren, um das auszuräumen. Prinzipiell reicht aber die Aussage des Amtsarztes.