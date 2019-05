Autofahrer: Valium-Konsum bald wie Drogen am Steuer bestraft

Man wolle nun nicht mehr zwischen legalen und illegalen Rauschzuständen unterscheiden. Benzodiazepine, auch bekannt als „ Benzos“, die in der Psychiatrie oder gegen Schlaflosigkeit verschrieben werden und von vielen Österreichern etwa in Form von Valium als Schlafmittel benutzt werden, sollen nun getestet werden. Dafür muss der (geschulte) Beamte vor Ort aber eine Beeinträchtigung feststellen. Diese Pläne sind seit Jahrzehnten umstritten, weil die „ Benzos“ großflächig verschrieben werden.

Zwei Polizisten pro Bezirk

Mindestens zwei Polizisten pro Bezirk sollen laut Innenministerium für das Erkennen von Drogen in einer dreitägigen Schulung fit gemacht werden. Das Verkehrsministerium will diese Regelung noch vor dem Sommer in Kraft treten lassen, doch dafür benötigt sie die Hilfe der Opposition. Denn ein wesentlicher Punkt des Paketes ist ein verpflichtender Bluttest für verdächtige Drogenlenker. Das widerspricht allerdings Verfassungsbestimmungen, wonach sich ein Verdächtiger nicht selbst belasten muss. Bisher musste man derartigem zustimmen. Will man das durchbringen, dann benötigt man im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also Stimmen der Opposition.