Hofers Plan: Autolenker müssen bei Drogenverdacht zum Bluttest

Sechs Monate Führerscheinentzug für Drogenlenker, eine Pflicht zur Blutabgabe für Autofahrer – und Polizisten, die (statt den Amtsärzten) selbst Beeinträchtigungen von Autolenkern feststellen können. Die von Verkehrsminister Norbert Hofer und Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) erarbeitete Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) hat es in sich.

Bisher sei das Prozedere bei Drogenfahrten sehr schwierig und mühsam, heißt es in Exekutivkreisen immer wieder: Die Verkehrspolizisten müssen bei der Kontrolle zunächst einen Verdacht feststellen. Der mutmaßliche Drogenlenker muss dann einem Amtsarzt vorgeführt werden, der dessen Beeinträchtigung feststellen muss. In ländlichen Regionen ist das oft sehr mühsam. Der Betroffene kann dann freiwillig einen Urintest abgeben. Eine Blutabnahme ist nicht vorgesehen, da sich niemand in einem Verfahren selbst belasten muss.