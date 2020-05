250.000 Lenker täglich im Drogenrausch

Vergleicht man die Zahlen der österreichischen Polizei mit jenen der bayrischen, bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder ist (das bevölkerungsmäßig fast gleich große) Bayern ein Drogenparadies. Oder in Österreich wird zu wenig gegen Drogen unternommen.Denn in Bayern wurden im vergangenen Jahr fast 9000 Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. "Bei 345 Verkehrsunfällen waren Drogen im Spiel, elf davon endeten tödlich", erklärt Michael Siefener, Sprecher des bayrischen Innenministeriums. "Bei uns werden die Polizisten viel geschult und wir verwenden Drogen-Schnelltests." Bei Schwerpunkt-Aktionen sind oft Amtsärzte mit vor Ort. Derartige Aktionen gibt es in Österreich nur vereinzelt in Wien und Linz.

Doch Bayern schaut auch genau, ob bei Unfällen Drogen im Spiel waren. In Österreich traut nicht einmal die Statistik Austria so ganz ihren eigenen Zahlen: "Da gibt es einen Bogen für die Polizei, aber ob da immer alles richtig angezeigt wird, das kann man nicht so genau sagen."

Bei den Toten schaut Österreich im Gegensatz zu den Bayern lieber weg. Bei Verkehrstoten werden überwiegend keine weiteren Untersuchungen des Blutes des Opfers von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Offiziell heißt es dazu stets, dass den Hinterbliebenen damit Leid erspart werden soll.