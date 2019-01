Drasenhofen: Burschen müssen wieder umziehen

Gerade hatten die jungen Burschen angefangen, sich in ihrer neuen Unterkunft einzuleben. Nun wurden sieben von ihnen am Mittwoch überraschend erneut verlegt – in Unterkünfte quer verteilt über Niederösterreich.

Es geht um einen Teil der laut FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl „auffälligen“ unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die Ende November kurzfristig im Skandal-Quartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) untergebracht waren. Der Großteil kam dann im Caritas-Haus St. Gabriel in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) unter.

Bei einem Besuch dort am 4. Dezember betonte Waldhäusl noch: „Mein Wunsch ist es, dass diese Betroffenen tatsächlich hier langfristig sein können, und wir mit der Caritas eine Möglichkeit finden, einen langfristigen Vertrag zu schließen.“ Etwas über ein Monat später sieht dies nun anders aus.