Van der Bellen stellt sich nach FPÖ-Attacken vor Caritas

Die Äußerungen von Caritas-Präsident Michael Landau, der der türkis-blauen Regierung im vorweihnachtlichen APA-Interview "Empathie-Defizite" attestiert hatte, bezeichnete Van der Bellen im "trend" als "zulässige Kritik". Darüber hinaus meldete das Staatsoberhaupt Zweifel an der Verfassungskonformität der von der Regierung geplanten Verstaatlichung der Rechtsberatung von Asylwerbern an: "Wenn es so weit kommt, werden wir uns das in der Präsidentschaftskanzlei verfassungsrechtlich genauer anschauen", so Van der Bellen. "Denn eine solche Maßnahme tangiert die Grundrechte."