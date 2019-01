Caritas-Präsident: "Schlange vor Suppenbus muss kürzer werden"

"Die Schlangen vor den Suppenbussen müssen kürzer werden und nicht länger." Was Caritas-Präsident Michael Landau damit sagen will: Der Gesetzesentwurf der Regierung zur Neuregelung der Mindestsicherung ist diesem Ziel nicht zuträglich. "Fordern und Fördern ist hier ein guter Ansatz, also etwa Arbeit, von der man leben kann. Aber eine Mindestsicherung, die vor Armut schützt, muss sich an der konkreten Lebensrealität der Menschen orientieren, sodass ein Leben in Würde möglich ist", sagt Landau zum KURIER.

Landau ist mit dieser Kritik nicht allein: Bis Montag wurden auf der Parlaments-Website mehr als 20 Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf abgegeben – und drei Punkte sind für die Kritiker besonders gravierend: Die Staffelung bei Mehrkindfamilien, die Kürzung bei verurteilten Straftätern und die Deutschpflicht.

Am Donnerstag endet die Begutachtungsfrist, die Regierung kann dann noch Änderungen am Gesetz vornehmen, bevor es beschlossen wird.

Laut Entwurf ist geplant, dass Bezieher der Mindestsicherung für das zweite Kind nur noch 129 Euro (statt bisher 215 für jedes) und ab dem dritten nur noch 43 Euro erhalten sollen. "Die Kürzungen werden die Armutssituation vieler Familien verschärfen", meint etwa Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Roten Kreuzes. Minderjährige würden in eine dauerhafte Notlage gebracht.