Dramen um verschmähte Liebe in Wort und Bild

Die Veröffentlichung intimerer Aufnahmen warf die Staatsanwaltschaft einem Wiener Neustädter vor, der seine ehemalige Lebensgefährtin beim Sex gefilmt und die Bilder nach Beendigung der Beziehung an deren neuen Freund geschickt hatte. Zur Entstehung des Videos gab das Opfer eine verblüffende Auskunft: Als sie das Handy bemerkt habe, habe sie ihren Lebensgefährten gefragt, was er damit vorhabe. Dessen Antwort: er schaue sich einen Pornofilm an.

Wegen mehrerer Vorstrafen kam der Wiener Neustädter nicht mit einer bedingten Strafe davon. Er muss fünf Monate in Haft.

Drohung mit Nacktbildern

Und auch ein in Baden lebender türkischer Staatsbürger hatte mit der Veröffentlichung von Nacktfotos seiner Ex-Freundin gedroht, falls diese den Kontakt zu ihm abbreche. Er bereue dies, sagte der Mann am Dienstag am Landesgericht. Seit seine Verflossene Anzeige gegen ihn erstattet habe, sei es zu keinerlei Kontakt mehr gekommen. Dem widersprach die Frau allerdings. Mithilfe mehrerer gefälschter Profile suche der Mann nach wie vor über soziale Medien Kontakt und verunglimpfe sie auch gegenüber Freunden. Zusätzlich zum Urteil – drei Monate bedingt – gab es daher auch ein gerichtlich auferlegtes Kontaktverbot.