Rumänische Raser auf A4 mit weit über 200 km/h gestoppt

Zwei rumänische Raser sind am Dienstag auf der Ostautobahn (A 4) bei Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) erwischt worden. Ein 37-Jähriger fuhr laut Polizei mittags mit 238 km/h Richtung Ungarn. Ebenfalls von einer Zivilstreife angehalten wurde am Nachmittag ein 29-Jähriger, der mit Tempo 235 unterwegs war.

Von beiden Pkw-Lenkern wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Sie werden aufgrund von Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.