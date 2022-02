Hauseinbruch in Hollabrunn: Zweiter Beschuldigter wurde nun ausgeliefert

Nach fast vier Jahren konnte nun ein Wohnhauseinbruch in Hollabrunn vollständig geklärt werden: Im März 2018 drangen zwei Männer in ein Gebäude ein. Es wurden unter anderem Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte gestohlen und es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Aufgrund der ausgezeichneten Tatortarbeit der Bediensteten der Polizeiinspektion Hollabrunn konnten Beamte der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich zwei Beschuldigten ausforschen und EU-Haftbefehle bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg erwirken. Ein 40-jähriger Beschuldigter wurde am 27. Dezember 2018 von den tschechischen Behörden nach Österreich ausgeliefert.

Nun folgte ihm sein Komplize nach: Der 28-jähriger tschechischer Staatsbürger wurde Ende letzter Woche von den tschechischen Behörden nach Österreich ausgeliefert. Er befand sich in Tschechien wegen ähnlicher Delikte in Haft und wurde nun nach Österreich ausgeliefert. Er zeigte sich geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.