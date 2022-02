Zwei Einbrecher in Wien auf frischer Tat ertappt

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Freitag bzw. am Freitagabend zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. In Hietzing wurde ein 68-Jähriger beim Versuch von Nachbarn beobachtet. In Favoriten wurde ein Pärchen von Glasklirren geweckt, nachdem ein 19-Jähriger die Terrassentür einschlug. Beide Männer wurden festgenommen.

Einbruch in Hietzing

Freitagabend sahen die Nachbarn, wie der 68-Jährige versuchte, bei einem Einfamilienhaus in Hietzing eine Fensterscheibe einzuschlagen. Der Mann flüchtete allerdings. Mehrere Streifen, darunter die Sondereinheit Wega, Diensthunde und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Verdächtigen, der in der Nähe des Grundstücks festgenommen werden konnte. Beute konnte der Kroate keine machen. Die Bewohner hatten sich gerade auf Urlaub befunden.

19-Jähriger schlug Terrassentür ein

Einige Stunden zuvor schlug ein 19-Jähriger mit einem Sessel die Terrassentür eines Hauses in einer Kleingartensiedlung ein. Das im oberen Stockwerk schlafende Paar hörte die Geräusche und alarmierte die Polizei. Der Russe wollte noch flüchten, wurde aber festgenommen. Er gab in seiner Einvernahme an, sich an die Tat aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr erinnern zu können. Er wollte gar nicht einbrechen und ihm tue die Sache sehr leid, berichtete die Polizei.