"Green Deal" könnte heftige Auswirkungen auf NÖ Wirtschaft haben

Generell sehen Ecker und Salzer die Technologieneutralität als eine der gebotenen Rahmenbedingung für den "Green Deal" im Bundesland an. Ecker forderte hier einen "Mix an Maßnahmen", es solle nicht vorgegeben werden, "wie die Ziele erreicht werden können", sondern ein "fairer Wettbewerb in mehreren Bereichen" herrschen. Salzer brachte zudem eine strategische Energieplanung ins Spiel - es müsse weiterhin günstige Energie zur Verfügung gestellt werden, sonst habe "Österreich als Wirtschaftsstandort keine Zukunft".

Ukraine-Konflikt bereitet Sorgenfalten

Einhergehen müsse in Sachen Klimaneutralität ein "gewaltiges Investitions- und Bauprogramm", so Salzer. Gefordert wurde hier sowohl von IV-NÖ als auch von WKNÖ eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, insbesondere eine raschere Abwicklung bei den UVP-Verfahren.

Eingegangen wurde auch auf den Ukraine-Konflikt. Da mögliche Sanktionen noch nicht im Detail festgelegt wurden, bereitet Salzer in dem Zusammenhang aktuell der Gaspreis am meisten Sorgenfalten. Eine weitere Erhöhung könne auch "eine Stilllegung von Betrieben" sowie "Probleme in vielen Produktionsbereichen" bedeuten, konstatierte der Präsident der IV-NÖ.