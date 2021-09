Doppelte Ernte aus dem Fotovoltaikpark

Bis 2030 soll in Österreich der Strombedarf nur mehr aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Sauberer Strom aus großflächigen Fotovoltaikanlagen dürfe aber keine wertvollen Bodenressourcen verbrauchen. Ein nun eröffnetes österreichweites Pilotprojekt in Pöchlarn, das Bodendiversität, landwirtschaftliche Nutzung und Solarstromgewinnung in einem praktiziert, könnte richtungsweisende Impulse liefern.

Weidende Schafe unter Solarpaneelen, Apfelbäume die unter speziellen lichtdurchlässigen Agrar-PV-Modulen gedeihen oder so großzügig montierte PV-Reihen, dass sogar Mähdrescher dazwischen Feldfrüchte ernten können – im neuen Öko-Solar-Biotop, das die Raiffeisen-Ware-Austria (RWA) bei ihrem Tiermischfutterwerk in Pöchlarn installiert hat, werden diese Kombinationen wissenschaftlich getestet.