NÖ: Unterschätzte Donauregion öffnet nun ihre Schatztruhe

In der Region an der Donau, der die Römer und Nibelungen ihren Stempel aufdrückten, herrscht touristische Aufbruchsstimmung. Gespickt mit historischen und klerikalen Anziehungspunkten haben die zehn Gemeinden der ARGE Nibelungengau eine neue touristische Initiative in Form einer Schatzkarte, deren Ziele erkundet werden wollen, aufgelegt. 30 besondere geschichtsträchtige Orte , Naturerlebnisse und kulinarische Genüsse werden besonders hervorgehoben.

In der Nibelungenstadt Pöchlarn habe man ganz bewusst nicht das mittelalterliche Heldenepos und das Weltkulturerbe Donau-Limes in den Mittelpunkt gerückt, führt Kainz zu den Pöchlarner Beiträgen aus. In der Schatzkarte wird dagegen Lust auf das Kokoschka-Museum und die Donau-Auszeit-Wiese gemacht.

Die Heinzinger Aussichtswarte in Leiben, die Bikearenaa in Persenbeug-Gottsdorf oder der Badesee Weitenegg sind weitere Beispiele für die Naturerlebnisangebote. Zu den kulinarischen und gastronomische Zielorten gehören etwa die Bee Bar samt dem Bee Park in Klein-Pöchlarn, verführerische Konditoreien und Gasthöfe oder das Wellnesshotel Schachner in Maria Taferl und die Donau Lodge in Ybbs.