Donauradweg wird zur "Österreichradroute 1"

Der Donauradweg ist einer der beliebtesten Fernradwege in Österreich. Dabei können Radlerinnen und Radler auf 258 Kilometer und 17 Etappen das niederösterreichische Donautal auf beiden Ufern erkunden.

Um die Bedeutung des Donauradweges in Niederösterreich stärker hervorzuheben, erhält er nun die Bezeichnung „Österreichradroute 1“. International ist er weiterhin Teil des „EuroVelo 6“, der seinen Anfang an der Atlantikküste hat. Im Zuge der Umbenennung wurde auch die Beschilderung optimiert und einheitlich angepasst. 355 neue Wegweiser werden in 50 der 52 Donauradweg-Gemeinden aufgestellt und fehlende ergänzt.