„Bahn frei“ für neuen Fahrplan in der Ostregion

Roman Miklautz betonte: „Im Rahmen der Leistungsausweitungen sprechen wir von rund 700.000 Zugkilometern, die wir zusätzlich auf Schiene bringen, wir sind somit bei knapp 43 Millionen Zugkilometern in der Ostregion im neuen Fahrplan 2023.“ Taktverdichtungen dienten vor allem auch dazu „Mobilität ganztägig und über die ganze Woche zu gewährleisten“. Die ÖBB stehen allerdings auch vor großen Herausforderungen am Personalsektor. Angesichts einer bevorstehenden Pensionierungswelle „suchen wir in allen Bereichen im Konzern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, speziell im Personenverkehr“.

Bus-Optimierungen auf Fahrgastwunsch

VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll versicherte, dass der Busplan an die Bahnänderungen angepasst werde. Und hob zwei Angebote hervor, mit denen auf Fahrgastwünsche reagiert wurde. Einerseits sei die zusätzliche Verstärkung des Busverkehrs am Samstag im Bereich Laxenburg vorgenommen worden, andererseits sei man Wünschen aus dem Mostviertel, Raum Kilb und Mank nachgekommen. Hier können nun „Schulstandorte und auch Arbeitsplätze besser öffentlich erreicht werden“. Auch die Modernisierung aller VOR-Busse mit mehr als 2.000 Fahrzeugen sei nun abgeschlossen. Insgesamt wird viel in die Mobilität investiert: „Im nächsten Jahr sprechen wir von rund 145 Millionen Euro nur für die Angebote im Bus- und Bahnbereich“, so Schleritzko.

Insgesamt wird das Öffi-Angebot immer stärker angenommen. In der Ostregion wurden rund 120.000 österreichweite Klimatickets verkauft (51.500 in NÖ), dazu kommen noch die Regions- und Metropolregionstickets. Schleritzko: „Die Zahl jener, die regelmäßig mit Bus und Bahn in Niederösterreich unterwegs sind, ist seit Einführung des Klimatickets um 40 Prozent gestiegen.“ Während die Klimatickets mit 1. November billiger werden, erhöhen die ÖBB aufgrund der hohen Energiepreise die Ticketpreise. Fahrkarten in der 2. Klasse kosten durchschnittlich 3,9 Prozent mehr.

Alle Details: www.anachb.vor.at