Betriebsversammlungen bei der Bahn: Zugverspätungen nicht ausgeschlossen

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die 50.000 Eisenbahner ist noch nichts auf Schiene. Verhandelt wurde zuletzt am 4. Oktober ohne Ergebnis, der nächste Termin ist mit 3. November angesetzt. Das ist der Eisenbahner-Gewerkschaft vida aber zu spät. In einem Brief vom Freitag an Thomas Scheiber, den Chefverhandler des Fachverbands der Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer, wird den Arbeitgebern deutlich ans Herz gelegt, kurzfristig an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

„Wir fordern Sie daher noch einmal auf, einen zeitnahen Termin zu nennen“, heißt es in dem Brief, der dem KURIER vorliegt. „Den Beschäftigten der Bahnen läuft die Zeit davon und als Sozialpartner ist es unser Auftrag, schnellstmöglich einen sinnvollen und gerechten Abschluss zu suchen.“