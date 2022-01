Donaubrücke rostet: Länder schalten bei Neubau auf Krisenmodus

Gleich nach Jahresbeginn liefern die Straßenbauchefs der Länder Ober- und Niederösterreich einen Knalleffekt zum Bau der neuen Donaubrücke bei Mauthausen. Weil sich der Zustand der aktuellen 60 Jahre alten Brücke schneller als bisher verschlechtert, wird die neugeplante Donauquerung quasi im Krisenmodus noch im Jänner in die Behördenverfahren geschickt. Indem man das Bauwerk samt den Zufahrten separat in die Verfahrensmühle schickt, will man sich die zeitraubendere Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sparen.

Vertreter von Gemeinden und Bürgerinitiativen, die von den Straßenplanern regelmäßig zum „Planungs-Jour-Fixe“ geladen werden, wurden am Mittwoch mit den neuen Plänen konfrontiert. Dabei erfuhren eine weitere Neuigkeit. Die Verschlechterung des Zustands der jetzigen Stahlbrücke könne nicht gestoppt werden.