Donaubrücke Mauthausen: Gegner unbeeindruckt von Kritik aus der Politik

So reagiert der Vizebürgermeister Walter Forstenlechner aus Ennsdorf (Bezirk Amstetten) auf die sonntägige kritische Information der Landespolitiker aus Ober- und Niederösterreich über eine Art Notfallplan für eine funktionsfähige Donaubrücke bei Mauthausen - der KURIER berichtete. Vom ersten Tag an hätten die Bauwerber die Anliegen und Verbesserungsvorschläge aus seiner hauptbetroffenen Gemeinde bei der Planung der Anschlussstraßen zur neuen Brücke ignoriert, beklagt Forstenlechner.

Obwohl man die Hausaufgaben gemacht habe und eine positive UVP erreicht wurde, würden Einsprüche über den Rechtsweg eine rasche Verwirklichung verzögern, berichteten die Landespolitiker. In der Aussendung aus dem Büro der oö. Verkehrslandesrats Günther Steinkellner (FPÖ) im Namen der ÖVP-Landeshauptleute Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leiter sowie des nö. LH-Stellvertreters Udo Landbauer (FPÖ) wurde betont, dass man keine Prognose abgeben könne, wie das laufende Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht ausgehen wird.

In Gottes Hand

Dazu wurde ein recht schwammiges Sprichwort rund um das Vertrauen in die Justiz zitiert: "Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gotts Hand“.

Jedenfalls wird jetzt bis zum Jahr 2026 in einer Art Notfallplan eine womöglich notwendige rasche Adaptierung der alten desolaten Donaubrücke mit einem neuen Tragwerk vorbereitet. Im Sommer hat das Bundesverwaltungsgericht bereits entschieden, dass den Einsprüchen gegen das UVP-Urteil eine aufschiebende Wirkung zukommt und die Länder als Bauherrn nicht mit den Bauvorbereitungen beginnen dürfen.