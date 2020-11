Donaubrücke: Aufstand der Bürgermeister

Nach zweimaligen Blockaden der Mauthausner Bundesstraße B123 in Niederösterreich durch eine protestierende Bürgerinitiative steigen nun die Bürgermeister auf die Barrikaden. Der im vergangenen August von Nieder- und Oberösterreich präsentierte geplante Neubau einer zweiten Donaubrücke bei Mauthausen, samt dazugehöriger Verkehrsanbindung, lässt den Enns-Donauwinkel dort nicht zur Ruhe kommen. Vier Bürgermeister haben nun in einem Brief einen dramatischen Appell an die Verkehrslandesräte Ludwig Schleritzko (ÖVP, NÖ) und Günther Steinkellner (FPÖ, OÖ) gerichtet. Sie fordern endlich ein Gesamtverkehrskonzept für die gesamte Region.