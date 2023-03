DNA-Analysen bestätigten weitere Wolfsrisse im Waldviertel

Auf diverse Vorfälle und Sichtungen im Zusammenhang mit dem Raubtier reagierte in der Vorwoche das Land Niederösterreich. Nach Angaben von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) soll die seit Ende 2018 bestehende NÖ Wolfsverordnung nun im Gleichklang mit anderen Bundesländern angepasst werden. Ziel ist, dass sogenannte Problemwölfe, die Siedlungen zu nahe kommen, künftig mittels Warn- und Schreckschüssen schneller vergrämt werden können. Vereinfacht werden soll in solchen Fällen außerdem die Entnahme, also der Abschuss bei problematischem Verhalten.