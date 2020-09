Discokugel statt Fußball: Inhof moderiert Dancing Stars

Wie schaut es bei Ihnen persönlich mit dem Tanzen aus?

Ich liebe es zu tanzen, das hat etwas Befreiendes. Ich selbst bin aber noch nie in einer Tanzschule gewesen. Also Walzer und südamerikanische Tänze kenne ich nur vom Zusehen.

Sie sind als Sportmoderatorin groß geworden. Was liegt Ihnen mehr – Sporttrikot oder Abendkleid?

Ich würde ein glitzerndes Sporttrikot wählen, dann wäre ich sowohl im Ballroom als auch am Sportplatz passend gekleidet (lacht). Im Endeffekt geht es sowohl im Sport als auch im Unterhaltungsbereich um große Emotionen, so viel Unterschied ist da also nicht.

Was war für Sie persönlich bisher der größte Moment Ihrer Karriere?

(Überlegt.) Das war die erste Staffel von „Die große Chance der Chöre“. Ich kann mich noch sehr genau an einen Moment bei den Proben erinnern, da stand ich im Dunkeln neben der Bühne und habe zugeschaut. Und gedacht, eigentlich habe ich jetzt meinen Traum erreicht. Darauf habe ich lange hingearbeitet und viele Niederlagen eingesteckt.