Diese Fotografie ist einfach Käse

Die Künstlerin hat dafür sogar eine eigene Technik entwickelt. Die Ergebnisse dieser Experimente nennt sie „Cheesogramme“. Es handelt sich dabei um eine spezielle Art eines Fotogramms. Im Gegensatz zur Fotografie wird dabei keine Kamera benutzt. Die lichtempfindlichen Materialien wie Film oder Fotopapier werden im Kontaktverfahren belichtet. Trotz der langen Belichtungszeit, die die Cheesogramme zu dem machen, was sie sind, sind es Momentaufnahmen der reifenden Vergänglichkeit. Denn die meisten Käsesorten verdanken ihr Aroma einem mehr oder weniger langen Reifungsprozess, der aber, wenn man ihn allzu lange andauern lässt, in einen Zerstörungsprozess umkippt. Der Käse verschimmelt, verdirbt, wird ungenießbar. Auf jeden Fall spielen sich im Inneren Dinge ab, die mit freiem Auge nicht zu sehen sind. Auf den Cheesogrammen werden diese Prozesse sichtbar gemacht. So entstehen bakterielle Zeichnungen, die an ganz andere Oberflächen erinnern, wie Krater, Flusslandschaften oder eben Edelsteine, heißt es dazu.