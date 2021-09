Die Suche nach dem nächsten Top-Weintalent

Ins Finale geschafft haben es Nachwuchstalente aus der Thermenregion, dem Weinviertel, Kamptal, Traisental und Wagram: Andreas Knötzl (Tattendorf), Wilfried Bauer (Jetzelsdorf), Paul Retzl (Zöbing), Kathrin Brachmann (Traismauer) und Johannes Fritz (Wagram). Für die Südsteiermark geht Mathias Prugmaier (Leibnitz) ins Rennen, mit dem die Trophy am 12. Oktober startet.

Der Vorjahressieger kam mit Daniel Jungmayr, der das Weingut in Ebersbrunn bewirtschaftet, aus dem Weinviertel. Heuer tritt für das Weinviertel der 26-jährige Wilfried Bauer aus Jetzelsdorf an. Der Weinbaubetrieb wurde schon 1721 gegründet und wird in 11. Generation bewirtschaftet. Wilfried Bauer ist Absolvent der HBLA Klosterneuburg. Seine Praktika führten ihn nach Deutschland, in die USA und nach Australien. Gemeinsam mit seinem Vater werden auf rund 60 Hektar Trauben kultiviert. Zu den wichtigsten Lagen zählen Schatzberg, Haidberg, Gerichtsberg und Diermannsee. Bei den Weinsorten konzentriert man sich auf Grünen Veltliner, Riesling, Chardonnay sowie Zweigelt und Blaufränkisch. „Ich möchte Tradition und Innovation in Einklang bringen“, so der Jungwinzer, der das Wissen seiner Vorfahren in Kombination mit moderner Kellertechnik nutzt.

Im Wettbewerb zählen die Bewertungen der Besucher bei den Einzelverkostungen, die Punkte der Fachjury sowie die Stimmen der anwesenden Gäste beim großen Finale im Mai.

www.schlossquadr.at