Wein: Ein „Grüner“ soll die Welt erobern

Ausnahmejahr

Bleibt die Frage, wie es den vielen anderen Winzern in Österreichs größtem Weinbaugebiet (28.000 Hektar Rebfläche) geht? Der KURIER fragte bei NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann nach. Das Vorjahr sei jedenfalls in vielerlei Hinsicht ein Ausnahmejahr gewesen, so Zöchmann.

Einerseits hätten sich bei geschlossenen Gastronomiebetrieben die Weinlieferungen in den Lebensmittelhandel und zu Ab-Hof-Verkäufen verlagert. Gefragt waren – wider die Befürchtung im ersten Lockdown – nicht nur billige Weinsorten, sondern genauso mittel- bis hochpreisige Flaschen.

Darüber hinaus sei im Online-Handel mehr Wein verkauft worden als je zuvor. Andererseits sei im Vorjahr zwar weniger Wein in die USA verkauft worden, doch die Nachfrage nach österreichischen Weinen stieg in skandinavischen Ländern und in Kanada an.