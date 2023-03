Die neue Stimme von „Team Tannenbaum“

Seit seiner Kindheit drehte sich für Josef Reithner aus Maria Laach am Jauerling alles um den Christbaum. Aufgewachsen auf einem Christbaumhof arbeitete er schon früh bei der Christbaumkultur der Familie mit. Nun wird er das künftig auch als neuer Obmann der Christbaumbauern Niederösterreich tun.

Dabei informiert er über den heimischen Baum genauso wie die regionalen Produzenten. Immerhin stammen 90 Prozent der Christbäume, die in heimischen Wohnräumen aufgestellt werden, aus Österreich. Die künftigen Arbeitsschwerpunkte sind für den 55-jährigen neuen Obmann klar gesteckt. „Die Basis für unsere Arbeit ist der Zusammenhalt. Erfahrungsaustausch und offene Diskussionen waren noch nie so wichtig wie heutzutage. Deshalb will ich genau das mit gemeinsamen Aktivitäten vorantreiben. Nur gemeinsam sind wir stark“, sagt Reithner über seine weiteren Ziele und dankt seinem Vorgänger Franz Raith für seinen „wissensstarken Einsatz“.